Svolta Calafiori-Juventus, affare fatto: cifre e dettagli

Possibile svolta in arrivo sul fronte Calafiori-Juventus. Affare fatto, l’indiscrezione e tutte le cifre e i dettagli

Riccardo Calafiori, come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it, è ormai da mesi uno dei primi obiettivi di Giuntoli e della dirigenza della Juventus in vista della prossima stagione.

Resta ancora da trovare l’accordo con il Bologna che spara sempre più alto per il suo cartellino, sia perché il 40% della rivendita andrà al Basilea, sia perché le pretendenti non mancano. Il difensore piace a De Zerbi e sullo sfondo c’è anche la sua ex squadra, la Roma di De Rossi. La Juve, in ogni caso, rimane in pole position per il classe 2002 e continua a lavorare al colpo in difesa. Nelle ultime ore è arrivata un’importante indiscrezione.

Calciomercato Juve, l’indiscrezione: fatta per Calafiori. Cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da Sacha Tavolieri, la Juve ed il Bologna starebbero addirittura finalizzando un accordo per Calafiori tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Il club rossoblù vedrebbe ora la sua partenza come una formalità e sarebbe al lavoro per il sostituto in difesa. Stando a quanto riferito dal giornalista belga, l’affare Calafiori-Juventus sarebbe ormai in dirittura d’arrivo. Si attendono ora ulteriori conferme a riguardo.