Pessime notizie per Rabiot: cinque arresti e bottino di 10mila euro

La Juventus è sempre in attesa della risposta di Rabiot all’offerta di rinnovo formulatagli dal Football director Giuntoli

In Germania per l’Europeo con la sua Francia, della quale è uno dei leader nonché degli insostituibili di Didier Deschamps, ieri Rabiot ha ricevuto una notizia sicuramente poco piacevole.

Come riportato dall’agenzia ‘AFP’, domenica intorno alle 12.45 è stata svaligiata la casa di mamma (e agente) Veronique, situata a Parigi, a Saint-Germain-en-Laye. L’effrazione è stata commessa da cinque ragazzi di età compresa tra i 17 e i 20 anni, subito tratti in arresto e messi in custodia dalla polizia parigina.

I cinque ladri sono stati arrestati con un bottino di circa 10mila euro. Stando a ‘Le Parisien’, uno di questi ha rivelato agli investigatori che l’indirizzo della mamma del centrocampista transalpino – non presente in casa – circolava addirittura in un gruppo Telegram utilizzato da soggetti criminali.

Rabiot è al centro della cronaca anche per questioni legati al calciomercato, dunque al suo futuro. Ancora non sarebbe arrivata una sua risposta alla proposta di rinnovo del contratto, in scadenza fra sei giorni, formulatagli da Cristiano Giuntoli. Manchester United e Real Madrid sarebbero i principali club che potrebbero ingaggiarlo qualora decidesse di non accettare il prolungamento coi bianconeri.