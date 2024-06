Milan e Juventus, svolta Zirkzee: pagano la clausola del bomber

Milan e Juventus, possibile svolta in arrivo per Zirkzee. Pagano la clausola del bomber, trattativa in corso con l’entourage del calciatore

Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, Joshua Zirkzee continua ad essere la priorità del calciomercato estivo del nuovo Milan di Fonseca.

Nonostante le difficoltà relative alle commissioni richieste dall’agente, il club rossonero non ha smesso di credere nel gioiello del Bologna. Il Milan, che lo corteggia ormai da mesi, ha ottenuto il sì dell’attaccante a 4,5 milioni di euro netti a stagione ed è pronto a pagare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria. Negli ultimi giorni però, in seguito ai rallentamenti in casa Milan, anche la Juventus è rientrata nella corsa a Zirkzee. All’estero, invece, sembra intenzionato a fare sul serio il Manchester United di ten Hag.

Calciomercato Milan e Juventus: il Manchester United all’assalto di Zirkzee. Cifre e dettagli

Secondo quanto riportato dall’Inghilterra da ‘Sky Sport News’, il Manchester United sarebbe in trattativa con l’entourage di Zirkzee dopo aver chiarito di essere pronto a pagare la clausola rescissoria di 40 milioni.

Anche i ‘Red Devils’, dunque, sono pronti a pagare la clausola per portarlo via da Bologna. A differenza del Milan, però, le commissioni potrebbero non rappresentare un ostacolo insormontabile per il club inglese. La società rossonera e anche la Juventus sono avvisate.