“Giuntoli, accompagnalo al Real Madrid”: bomba in diretta su Rabiot | ESCLUSIVO

Annuncio in diretta su Rabiot a ‘Ti Amo Calciomercato’: il centrocampista francese si allontana dalla Juventus

Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus attende una risposta da Rabiot sul rinnovo, dopo aver fatto la sua mossa. I bianconeri tratterrebbero volentieri il francese, incluso Thiago Motta per il quale sarebbe un gradito profilo di qualità ed esperienza. Ma il trascorrere dei giorni e l’avvicinarsi della scadenza del contratto tiene tutti con il fiato sospeso.

Sul futuro di Rabiot, ha preso la parola l’agente FIFA Dino Zampacorta, intervenuto su ‘Tv Play’ nel corso del programma ‘Ti Amo Calciomercato’. A suo parere, la Juventus non dovrebbe cedere alle richieste al rialzo del francese per l’ingaggio: “Se tenere Rabiot o andare su un altro giocatore alla Kephren Thuram? Consideriamo che prende già uno stipendio importantissimo, per quanto mi riguarda – ha spiegato – Se chiede ancora più soldi (lui in realtà non dice una parola, è la madre a parlare) e se domani mattina lo vuole, che so, il Real Madrid, fossi in Giuntoli lo accompagnerei con la macchina e gli lascerei lui, la madre e pure la macchina. Quei soldi che chiede di stipendio non solo non li vale lui, non li vale proprio nessuno, ma siamo fuori di testa? Non ce l’ho con nessuno, ce l’ho con il sistema”.