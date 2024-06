Frattesi dall’Inter alla Juventus: “Gliel’hanno promesso”. La clamorosa indiscrezione sul futuro del centrocampista nerazzurro e della Nazionale

L’Inter deve fare i conti con la ‘grana’ Frattesi. Negli ultimi giorni, infatti, è emersa la situazione del centrocampista attualmente impegnato ad Euro 2024 con la Nazionale italiana di Luciano Spalletti.

Il giocatore, tramite il suo agente Riso, chiederebbe maggiori garanzie di minutaggio e titolarità dopo una prima stagione vissuta da riserva. Sul calciatore nerazzurro sarebbe rispuntata anche la Juventus, come rivelato da Marco Barzaghi di ‘Sport Mediaset’ sul proprio canale Youtube: “C’è la Juve che soffia, che promette titolarità e un minutaggio doppio rispetto a quello che avrebbe all’Inter. È chiaro che per un giocatore è importante dopo aver giocato così poco, nonostante i gol importanti in uscita dalla panchina”.

Calciomercato Inter, Barzaghi: “La Juventus dietro il malessere di Frattesi”

La posizione dell’Inter, però, è piuttosto chiara e netta: “L’Inter fa muro, neanche per 100 milioni cederebbe Frattesi alla Juventus. Con buona pace dei vari procuratori che si stanno mettendo in luce in questi giorni”.

“L’Inter, come detto alla Roma e ad altre squadre, non ci pensa neanche alla cessione di uno come Frattesi, men che meno alla Juventus”, ha concluso il giornalista. Nonostante rumors ed indiscrezioni, dunque, il futuro di Frattesi dovrebbe essere ancora a tinte nerazzurre.