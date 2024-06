Calhanoglu, il Bayern fa la sua mossa: arriva l’offerta, ecco la cifra

Il Bayern Monaco si muove per Calhanoglu, secondo alcune indiscrezioni i tedeschi avanzano una super offerta all’Inter

Hakan Calhanoglu via dall’Inter? Un’eventualità che soltanto qualche giorno fa sarebbe apparsa piuttosto remota e che invece adesso inizia a farsi più concreta. Il giocatore chiede un rinnovo di contratto a cifre elevate e su di lui c’è l’interessamento del Bayern Monaco.

Quest’oggi, sulle pagine di Calciomercato.it, vi abbiamo illustrato la situazione relativa a Calhanoglu. L’Inter non intende procedere a un altro rinnovo dopo quelli di Lautaro Martinez e Barella, Marotta e Inzaghi vorrebbero trattenerlo ma sono consapevoli del fatto che respingere una offerta importante da parte dei tedeschi sarebbe difficile. In Turchia, ‘Fanatik’ scrive proprio che i bavaresi sarebbero intenzionati a presentare ai nerazzurri una proposta da ben 70 milioni di euro per accaparrarsi il centrocampista. La vicenda sarà tutta da seguire nei prossimi giorni, vi terremo aggiornati.