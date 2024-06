Calhanoglu al Bayern, rivelazione a sorpresa: “Ausilio è in Germania”

Novità importanti su Calhanoglu al Bayern, le ultime sul viaggio di Ausilio in Germania e non solo: ribaltone Inter

E’ stato protagonista, con l’Inter, di una grande annata culminata con lo scudetto. Ma ora, Hakan Calhanoglu pensa a un futuro lontano dai nerazzurri. Il tema delle sue richieste per il rinnovo e dell’interessamento del Bayern Monaco è diventato caldo all’improvviso.

L’Inter al momento non ha altri rinnovi come priorità, come raccontato da Calciomercato.it, con Marotta e Inzaghi che sarebbero contrariati all’idea di perdere il turco. L’interessamento del Bayern, comunque, partirebbe da lontano, come spiegato dal giornalista Paolo Bargiggia a Tv Play: “L’Inter lo sa da almeno un mese e mezzo. Adesso Ausilio si trova in Germania. Inzaghi comunque ha rilasciato un indizio quando ha detto che Barella poteva giocare anche da play davanti alla difesa”.

Juventus su Khephren Thuram, Bargiggia: “Il padre vuole portarlo alla Juve”

Bargiggia ha affrontato anche altri temi, ai microfoni di Tv Play, come quelli relativi alla Juventus e alla situazione per il centrocampo, con Rabiot che potrebbe dire addio e l’idea Khephren Thuram che torna a farsi concreta.

“E’ molto probabile che vedremo Khephren Thuram in Serie A – ha affermato – La Roma? Lasciamo perdere, ad oggi per me non è proprio della partita, il padre ha già parlato con la Juventus. Non può costare tantissimo, visto che andrà in scadenza tra un anno, ma ad almeno 25 milioni si arriverà. E’ il prescelto dei bianconeri, se Rabiot, come sembra, non rinnoverà. Anche le sue dichiarazioni dal ritiro della Francia fanno capire che andrà via all’85-90 per cento”.