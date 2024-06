Ok il prezzo è giusto: così Calhanoglu lascia l’Inter

In casa Inter tiene banco il ‘caso’ Hakan Calhanoglu: il centrocampista in Germania tra Nazionale e futuro

Un anno dopo, l’Inter rischia di vivere un altro caso alla Lukaku. Una situazione che il neo presidente Giuseppe Marotta vuole evitare a tutti i costi.

Tra i protagonisti della cavalcata che ha portato l’Inter alla conquista dello scudetto, Hakan Calhanoglu rischia di rappresentare uno dei temi più caldi dell’estate di mercato dei nerazzurri. Da tempo il Bayern Monaco è sulle tracce del centrocampista turco, ieri in campo nella sconfitta della Turchia contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. E proprio la Germania, teatro di Euro 2024, potrebbe rappresentare il futuro del giocatore ex Milan.

Il condizionale resta d’obbligo, perché l’Inter non ha intenzione di privarsi tanto facilmente di uno dei perni della squadra di Simone Inzaghi, ma allo stesso tempo vuole evitare un Lukaku bis, ovvero una trattativa con tempi lunghi e che poi termina con una beffa. Il giocatore – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – avrebbe aperto le porte ai tedeschi. Tutt’altro che un ‘no’ secco, con il supporto del suo agente Gordon Stipic.

Calciomercato Inter, intreccio Calhanoglu-Bayern Monaco: la situazione

Tra Stipic e i dirigenti del Bayern Monaco ci sarebbero stati diversi incontri tra Turchia e Germania. Due incontri che avrebbero provocato l’irritazione dell’Inter.

Ad ora l’Inter non ha in agenda incontri col giocatore o col suo agente. Allo stesso tempo il club presieduto da Giuseppe Marotta non vuole correre il rischio di vivere telenovele. Se Calhanoglu resterà o meno a Milano, andrà chiarito in tempi brevi, Europei permettendo. E in tal senso il club avrebbe anche fissato il prezzo di Calhanoglu, cedibile per non meno di 70 milioni di euro, cifra che i bavaresi nelle scorse ore avrebbero offerto come anticipato da Fabio Bergomi via X. Chiaramente, una eventuale partenza del numero 10 della Turchia cambierebbe sensibilmente le strategie tecniche e di mercato dei nerazzurri.