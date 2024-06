Altro che incedibile, Calhanoglu via dall’Inter: fissato il prezzo

L’Inter fa i conti con l’interesse del Bayern Monaco per Calhanoglu: la scelta è già stata fatta, deciso il prezzo dell’addio

Hakan Calhanoglu nel mirino del Bayern Monaco. Il centrocampista dell’Inter è entrato nell’orbita del club bavarese che lo ha individuato come possibile alternativa a Palhinha per la media da mettere a disposizione di Kompany.

L’interesse dei tedeschi ha fatto scattare l’allarme nel popolo nerazzurro, anche se la risposta di Marotta – come raccontato da Calciomercato.it – è chiara: Calhanoglu è incedibile. L’Inter è pronta a parlare dell’eventuale cessione dell’ex Milan soltanto davanti alla classica offerta irrinunciabile che si attesa tra i 50 e i 60 milioni.

Ma cosa farebbero i tifosi dell’Inter davanti ad una proposta per il turco? Quale sarebbe la cifra giusta per cederlo? Lo ha chiesto, tramite un sondaggio pubblicato su X, Calciomercato.it: “Calhanoglu e il Bayern agitano l’Inter: per quale cifra cedereste il centrocampista turco?”

Inter, Calhanoglu non è incedibile: la scelta dei tifosi

Chi si aspettava un Calhanoglu dichiarato incedibile dai tifosi rimarrà deluso. Soltanto il 18,3% di chi ha risposto al sondaggio ritiene che il turco dovrebbe essere incedibile.

📊MOMENTO SONDAGGIO#Calhanoglu e il #Bayern agitano l’#Inter: per quale cifra cedereste il centrocampista turco❓ RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 22, 2024

Per tutti gli altri il centrocampista potrebbe essere ceduto al giusto prezzo: il 29,6% ritiene che questo sia compreso tra i 40 e i 50 milioni di euro, mentre il 27% lo cederebbe anche per una cifra tra i 30 e i 40 milioni. Infine, il 25,2% è in linea con la politica societaria: Calhanoglu può essere ceduto dall’Inter soltanto per 50-60 milioni di euro.