Incontro decisivo: torna alla Juventus grazie alla clausola

La Juventus protagonista sul mercato: Giuntoli ha chiuso per Douglas Luiz e cerca nuovi rinforzi per Thiago Motta

La Juventus si appresta ad accogliere Douglas Luiz, con la fumata bianca sempre più vicina per l’arrivo in bianconero del centrocampista della nazionale brasiliana.

Giuntoli inoltre a centrocampo aspetta sempre di risolvere la questione Rabiot, che deve dare una risposta alla ‘Vecchia Signora’ sull’offerta di rinnovo in scadenza il 30 giugno. Khephren Thuram è l’obiettivo più caldo in caso di divorzio con il francese, mentre in attacco a proposito di prolungamenti rimane la grana sul futuro di Federico Chiesa, corteggiato dal Bayern Monaco e in Italia da Roma e Napoli. Il futuro dell’ex Fiorentina è in bilico, così come sempre restando nel reparto offensivo la permanenza di Kean e Milik. Specialmente il destino dell’attaccante nato a Vercelli, fuori dai piani della dirigenza della Continassa per il nuovo ciclo con Thiago Motta in panchina.

Calciomercato Juventus, non tramonta Morata: dipende anche da Chiesa

Kean è corteggiato in Francia e dalla Fiorentina in Serie A, inoltre potrebbe fungere da jolly per il Dt bianconero Giuntoli nell’affare Calafiori con il Bologna.

Se oltre all’ex Everton e PSG dovesse lasciare Torino anche Chiesa, la Juventus avrebbe la necessità di reperire sul mercato una nuova punta per rimpolpare l’attacco di Thiago Motta. Il pupillo Zirkzee sarebbe un po’ il sogno nel cassetto dell’allenatore italo-brasiliano, con il Milan però che resta in prima fila per assicurarsi il cartellino dell’olandese (anche se deve sciogliere il nodo sulle commissioni) e senza dimenticare la corte del Manchester United in Premier League. Il piano B della ‘Vecchia Signora’ porterebbe ad Alvaro Morata, l’usato sicuro e desideroso di ritornare in Italia. L’attaccante della nazionale spagnola ha espresso il suo malumore nei confronti dell’Atletico Madrid e al termine degli Europei incontrerà Simeone per un vertice chiarificatore.

Difficilmente Morata resterà però a Madrid e i ‘Colchoneros’ lo libererebbero per la clausola rescissoria da circa 12 milioni di euro, inserita nel contratto in scadenza nel 2026. E la Juve rimane attenta alla finestra agli scenari sullo spagnolo, che già in due occasioni ha vestito la casacca bianconera.