Tra i 15 e i 20 milioni: Milan e Juve, svolta Zirkzee

Zirkzee è stato convocato in extremis per Euro 2024 dopo una stagione da protagonista col Bologna. L’olandese ha un accordo col Milan

Buone notizie per il Milan sul fronte Zirkzee. Negli ultimi giorni si è parlato molto – oltre che di quello della Juventus – dell’inserimento del Manchester United nella corsa al cartellino dell’attaccante con cui i rossoneri hanno già raggiunto un accordo contrattuale sui 4,5 milioni di euro a stagione.

Il club di Red Bird è pronto a pagare la clausola da 40 milioni che scatta il 1° luglio. L’operazione si è però bloccata sullo scoglio commissioni, con Kia Joorabchian che sarebbe addirittura partito da una richiesta di 20 milioni, scendendo poi a 15. Commissioni per lui, ma anche – e questo molti non lo considerano… – per la famiglia dell’olandese esploso quest’anno con la maglia del Bologna.

La distanza sulle commissioni rischia di mandare in frantumi l’operazione, avvantaggiando gli altri grandi club interessati al cartellino di Zirkzee. La Juve e il Manchester United, tuttavia ‘fussball.news’ sostiene che le richieste di Joorabchian potrebbero rivelarsi eccessive anche per i ‘Red Devils’. I quali non intendono svenarsi per quello che, nei piani del confermato ten Hag, sarebbe una sorta di alternativa a Hojlund e non quindi il titolare dell’attacco inglese.

Il tecnico vuole continuare a giocare col 4-2-3-1, un modulo che prevede una sola punta. E alle spalle del danese, il posto è stato e sarà di Bruno Fernandes. Insomma, Zirkzee sarebbe un affare ad oggi decisamente in salita, con la dirigenza United che non vuole spendere più di 15-20 milioni dovendo stare attenta al Fair Play Finanziario interno. Per la gioia del Milan e, forse, pure della Juve…