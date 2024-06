McKennie ritrova subito squadra: resta in Italia con lo scambio

McKennie fa arrabbiare la Juve e non finirà nella mega trattativa con l’Aston Villa per Douglas Luiz: Giuntoli cerca una nuova sistemazione per il centrocampista americano

Niente McKennie nella mega trattativa con l’Aston Villa per l’arrivo a Torino di Douglas Luiz, espressamente richiesto a centrocampo dal nuovo tecnico bianconero Thiago Motta.

Il nazionale statunitense, impegnato nelle prossime settimane in Coppa America con la sua nazionale, ha puntato i piedi e alzato la posta in gioco sull’ingaggio e la buonuscita con la Juventus per dare il benestare al trasferimento in Premier League. Richieste che hanno irritato (eufemismo) le due società, che successivamente hanno trovato una nuova soluzione per uno scambio già impostato e che le parti in causa volevano a tutti i costi portare a termine. Così la Juve ha inserito Barrenechea al posto di McKennie insieme a Iling-Junior sul tavolo delle trattative con l’Aston Villa, incassando il gradimento dei ‘Villans’ per l’argentino ex Frosinone.

Calciomercato Juventus, spunta il Napoli per McKennie e lo scambio con Di Lorenzo

All’Aston Villa andrà una parte cash anche da almeno 25 milioni di euro e Douglas Luiz potrebbe già sostenere le visite mediche nei prossimi giorni per conto dei bianconeri direttamente dal ritiro del Brasile, impegnato in Coppa America.

Ma che fine farà adesso McKennie? Il centrocampista americano ha fatto arrabbiare la Juventus e rischiato di far saltare un affare già ampiamente impostato e resterà fuori dal nuovo progetto della ‘Vecchia Signora’ con Thiago Motta in panchina. McKennie resta ai margini alla Continassa e il Dt Giuntoli cercherà una nuova sistemazione per l’ex Schalke 04 ed Everton. Sul giocatore ha mostrato interesse sempre in Inghilterra il Tottenham, oltre al Napoli come scrive il quotidiano ‘La Stampa’. McKennie piace all’ex dirigente bianconero Manna e anche ad Antonio Conte, che lo avrebbe voluto ai tempi dell’esperienza sulla panchina dell’Inter prima dell’anticipo di Paratici per portarlo sotto la Mole.

Inoltre, il centrocampista americano potrebbe essere utilizzato ancora come pedina di scambio per arrivare a Di Lorenzo, obiettivo della Juventus sulla corsia destra. McKennie, lo ricordiamo, è in scadenza solamente tra un anno con la ‘Vecchia Signora’ e ha una valutazione tra i 20 e i 25 milioni.