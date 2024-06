La Juventus non si ferma più: programmate le visite mediche del prossimo colpo

La Juventus non si ferma: programmate le visite mediche del prossimo colpo di Cristiano Giuntoli. Tutti i dettagli

Dopo l’annuncio di Thiago Motta, Giuntoli e la dirigenza della Juventus stanno accelerando sul calciomercato. Il club bianconero è al lavoro per regalare i primi colpi al nuovo allenatore.

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore, si è sbloccato l’affare Douglas Luiz. Manca solo l’accordo totale tra Barrenechea e l’Aston Villa, ultimi dettagli prima del via libera definitivo. La Juventus stavolta è fiduciosa di chiudere in fretta, al punto da lavorare già sulle visite mediche del centrocampista brasiliano.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, sarebbero già pronte le visite per Douglas Luiz, ma non alla Continassa. Il brasiliano è attualmente impegnato in Coppa America con la Nazionale verdeoro e dovrebbe svolgere i test direttamente negli USA nei prossimi giorni. La maxi operazione fra Juve ed Aston Villa è ormai agli sgoccioli.