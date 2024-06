Silenzio, parla McKennie: segnale lanciato alla Juventus

Dichiarazioni importanti di McKennie dopo le polemiche di questi giorni: le affermazioni del giocatore della Juventus fanno riflettere

Sembrava tutto indirizzato verso un suo trasferimento all’Aston Villa, ma non è andata così. Weston McKennie non tornerà in Inghilterra. La Juventus sta cercando di inserire Barrenechea nell’affare per Douglas Luiz, intanto lo statunitense torna a parlare e lo fa dalle colonne del ‘The Athletic’.

McKennie giocherà in Coppa America, in casa, ed è uno dei calciatori più rappresentativi, al momento, della selezione a stelle e strisce. Il centrocampista racconta le sue sensazioni spiegando: “Al Leeds è stato il peggior momento della mia carriera. Tutti dubitavano di me, ma guardatemi adesso. Al mio ritorno alla Juventus non avevo un armadietto, una stanza in hotel, un posto nel parcheggio, mi cambiavo nello spogliatoio delle giovanili. Non potevo riavere nemmeno il mio numero di maglia, anche se non era stato riassegnato. E’ stata una sfida molto dura. Sono diventato il giocatore che sono pensando solo a lavorare, rendo meglio quando sono spalle al muro”. Una sfida che forse proverà a riproporre ancora, ma prima di pensare al futuro c’è una Coppa America da disputare al meglio con la nazionale USA.