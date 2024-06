L’addio al Milan è “scontato”: spuntano le cifre ufficiali

Il Milan vuole trattenere i suoi big, ma per uno di loro l’addio si avvicina pericolosamente: ecco i dettagli

Il Milan è alle prese con tutto il carico di aspettative e al tempo stesso di incertezze che si porta dietro un nuovo ciclo. Con ambizioni dichiarate, come quelle che ha illustrato Zlatan Ibrahimovic al momento dell’annuncio di Fonseca in panchina. Affermazioni, quelle dello svedese, che però si sono scontrate subito con una realtà diversa, specialmente per quanto concerne il futuro dei big.

Ibrahimovic ha spiegato la volontà di trattenere Maignan, Theo Hernandez e Leao, spiegando che coinciderebbe con quella dei diretti interessati, ma oltre alle voci sul portoghese sono arrivate le frasi del francese, che non ha chiuso all’eventualità di un addio.

Come raccontato da Calciomercato.it, Theo Hernandez attende le mosse del Milan per il rinnovo, ma potrebbe effettivamente andare via se non si giungesse a una intesa in tempi brevi. Gli indizi sulla possibile partenza si accumulano e a loro si aggiungono anche le quote dei bookmakers in merito. L’addio entro questo mercato estivo è bancato ad appena 1,85 secondo Planetwin365. I favoriti per accaparrarselo, stando alla Sisal, sarebbero i tedeschi del Bayern Monaco, il cui acquisto di Hernandez è quotato a 2,5.