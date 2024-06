Milan, non solo Zirkzee: il Manchester United li prende tutti

Il Manchester United è sulle tracce di un altro calciatore finito nel mirino del Milan. Servono 30 milioni di euro per mettere a segno il colpo

Sono giorni di attesa per il tifoso del Milan, che sperava di poter mettere le mani su Joshua Zirkzee. La fumata bianca sembrava davvero vicina, con l’accordo col giocatore a 4,5 milioni di euro netti a stagione e con la volontà di pagare la clausola da 40 milioni di euro, ma la trattativa si è arenata sulle commissioni, da 15 milioni di euro.

Senza accordo, l’entourage dell’olandese è tornato a dialogare con altri club e come vi abbiamo raccontato anche la Juve è pronta ad approfittare di questo stallo. I bianconeri, però, potrebbero affondare il colpo solo dopo la cessione di qualche prezzo pregiato. Attenzione così alla pista estera, con il Manchester United che sta valutando seriamente se portare in Inghilterra Joshua Zirkzee. In Inghilterra sono convinti che l’olandese sia diventato una priorità dei Red Devils, ma la trattativa non è certo in una fase calda.

Calciomercato Milan, il Manchester United osserva anche David

Come sottolinea il giornalista Pete Hall su INews, la volontà del Manchester United è quella di regalarsi un attaccante da affiancare a Rasmus Hojlund e Joshua Zurkzee appare essere il preferito.

Si stanno, però, valutando anche le alternative e una di queste porta ad un giocatore il cui nome è sul taccuino anche di Geoffrey Moncada. Stiamo parlando di Jonathan David, che piace parecchio in Premier League. Su di lui ci sarebbero, infatti, anche Tottenham, West Ham e Aston Villa. La valutazione che ne fa il Lille, ad un anno dalla scadenza, è davvero alla portata: il canadese, infatti, può lasciare i club francese per una trentina di milioni di euro. Se Joshua Zirkzee dovesse prendere altre strade, dunque, il Manchester United sarebbe pronto a provarci per David.