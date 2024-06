Intreccio con la Lazio, si sblocca il colpo in attacco del Milan

Il Milan a caccia del colpo in attacco, l’affare può sbloccarsi anche grazie alla Lazio

Con l’addio di Olivier Giroud, il Milan è a caccia di un attaccante. Trovare un centravanti da regalare a Paulo Fonseca resta fondamentale per il club rossonero.

Zirkzee resta in cima alla lista, ma sull’olandese è piombato anche il Manchester United. L’ipotesi Premier piace molto all’agente del giocatore Kia Joorabchian e il Milan, nonostante abbia raggiunto un accordo con il ragazzo per lo stipendio, deve certamente cercare di raggiungere un’intesa anche con l’entourage. Nel frattempo però restano vive le alternative. Tra queste c’è Artem Dovbyk, centravanti ucraino, capocannoniere nell’ultimo campionato spagnolo.

Milan, doppio innesto in attacco per il Girona: Dovbyk può salutare

Il Girona vorrebbe ricavare da una sua cessione circa 40 milioni di euro, ma anche in questo caso il Milan deve affrontare la concorrenza di altri club. Su tutti il Napoli, che segue con grande interesse il centravanti ucraino.

Intanto però il club catalano si sta già muovendo sul mercato per acquistare nuovi attaccanti, che potrebbero essere i sostituti di Dovbyk. Il primo è Abel Ruiz, attaccante spagnolo del Braga. I dialoghi tra Girona e il club portoghese, secondo ‘Marca’, sono molto fitti e il giocatore, sotto contratto fino al 2025, sarebbe pronto a fare le valigie per una cifra pari a 8 milioni di euro. In cambio il Braga dovrebbe anche ricevere in contropartita un giocatore, ma non è ancora noto di chi si tratti. Oltre ad Abel Ruiz però il club catalano starebbe pensando di riportare in Spagna il Taty Castellanos. L’attaccante della Lazio potrebbe salutare Roma e la Serie A dopo una sola stagione. Il club biancoceleste sta infatti cercando nuovi innesti in attacco e Castellanos non fa parte degli incedibili. Se il Girona dovesse concretizzare il doppio acquisto, la cessione di Dovbyk potrebbe essere più facile. Una situazione che il Milan, ma non solo, segue con grande attenzione.