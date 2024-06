Il Benfica piomba su Gosens, ma il Bologna ha una carta in più | CM.IT

Robin Gosens continua ad agitare il calciomercato: concretamente sulle sue tracce il Bologna e il Benfica

La sua Germania ha distrutto all’esordio ad Euro 2024 la Scozia, ma il commissario tecnico Julian Nagelsmann ha preferito tenerlo fuori dai convocati. Adesso per Robin Gosens è tempo di pensare al futuro e le offerte non mancano.

Arrivato all’Union Berlino nell’estate scorsa dall’Inter per una cifra vicina ai 13 milioni di euro, l’esterno sinistro non ha vissuto un’annata facile in Bundesliga. Approdato nel club della Capitale per portare esperienza, insieme a Leonardo Bonucci poi ceduto a gennaio al Fenerbahçe, in vista della partecipazione alla Champions League, la squadra si è trovata a lottare per non retrocedere nella seconda serie tedesca. Cosa riuscita solo negli ultimi minuti dell’ultima partita di campionato. Ora per Gosens, come detto, si aprono nuovi scenari.

Parliamo da tempo del forte interesse del Bologna del suo mentore Giovanni Sartori, che lo aveva portato all’Atalanta nell’estate del 2017, così come della Lazio che si è tirata fuori dai giochi dopo le dimissioni dell’allenatore Igor Tudor, che aveva espressamente richiesto il 29enne calciatore. Dunque, in Serie A strada spianata per i rossoblu che avranno la possibilità di misurarsi in Champions League nella prossima stagione col nuovo allenatore Vincenzo Italiano in panchina. Ma i felsinei non sono i soli sulle tracce di Gosens.

Benfica su Gosens, ma il Bologna ha un asso nella manica

Le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, confermano il forte e concreto interesse del Benfica per Robin Gosens. Ma, nello stesso tempo, viene ribadita la forte volontà del giocatore di tornare a misurarsi nel campionato di Serie A, una carta in più da giocare per il Bologna nella corsa all’ex Vitesse. Servirà necessariamente alzare la posta, visto che la prima proposta presentata dal club italiano è stata rispedita al mittente. Ma avere dalla propria parte il calciatore rappresenta, senza ombra di dubbio, un punto decisamente importante a favore della società guidata dal presidente e patron Joey Saputo. Vedremo cosa succederà nei prossimi, vi terremo aggiornati.