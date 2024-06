Empoli, tante offerte per Cacace: dalla Serie A e dalla Bundesliga, ecco chi lo ha puntato | CM.IT

Liberato Cacace può salutare l’Empoli: tante offerte per il terzino neozelandese, dalla Serie A e dalla Bundesliga

Liberato Cacace, a seguito di una buona stagione e del raggiungimento della salvezza con l’Empoli, ha riscosso interesse e ricevuto tante offerte.

Classe 2000, cresciuto a pane e pallone, Liberato è nato a Wellington e ha chiare origini italiane. Il padre, infatti, è di Massa Lubrense, e ci ha raccontato come suo figlio si sia appassionato al calcio anche grazie all’impresa della Nazionale di Lippi del 2006. I suoi idoli Grosso e Maldini, ma la scelta di rappresentare la Nuova Zelanda è stata molto forte. Grazie alla sua determinazione e al lavoro, Cacace ha raggiunto traguardi importanti con la sua nazionale. Dapprima la trafila nelle selezioni giovanili, poi la convocazione a Tokyo per le Olimpiadi, fino a diventare capitano della Nazionale maggiore neozelandese. E ora guarda a Parigi 2024.

Di recente Liberato Cacace ha rilasciato un’intervista ai nostri microfoni, ribadendo di non pensare al suo futuro e di essere concentrato sul suo percorso ad Empoli. Dall’estero, però, spingono e richiedono informazioni sul calciatore neozelandese. In particolare dalla Bundesliga: tutto può dipendere anche dal trasferimento di Robin Gosens, vecchia conoscenza della Serie A.

Non solo Serie A: Bochum e Union Berlino su Cacace

L’esterno sinistro dell’Empoli ha un contratto che lo lega al club azzurro fino al 2026, ma già da quest’estate potrebbe dire addio alla Serie A. Come registrato da Calciomercato.it, sulle tracce di Liberato Cacace ci sono diverse società tedesche tra cui il Bochum, che solo un mese fa è riuscito a centrare una salvezza incredibile ai calci di rigore, ribaltando il terribile 3-0 subito nello spareggio d’andata contro il Fortuna Dusseldorf.

Oltre al Bochum, si sottolinea anche l’interesse dell’Union Berlin, il quale si è informato sul giocatore neozalendese e potrebbe bussare alla porta del patron Corsi nel caso di addio di Robin Gosens. Infatti, l’ex atalantino potrebbe seguire il percorso inverso e tornare in Italia: è richiesto da diverse società, tra cui il Bologna e il Torino. Ad ogni modo, il difensore dell’Empoli non ha mercato solo in Germania, ma è seguito anche da alcuni club di Serie A.

Dunque, si prospetta un’estate calda per il ragazzo, con un’ipotesi realizzabile di trasferimento. In ogni caso, Cacace resterebbe a giocare in un top campionato d’Europa, che sia la Serie A o la Bundesliga, e continuerebbe il suo percorso di crescita iniziato nel 2020 quando ricevette la chiamata dall’Europa per giocare Sint-Truiden.