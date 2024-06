DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Chiesa a Hummels: gli aggiornamenti del 19 giugno

Sono giorni decisivi per le ultime panchine in Serie A e i primi colpi di mercato. Da Chiesa a Hummels, tutti gli aggiornamenti in tempo reale

La Serie A 2024/2025 è già entrata nel vivo. Si sta per completare il puzzle delle panchine delle 20 squadre del campionato, ma intanto ci si muove per i primi colpi di mercato in entrata.

In casa Juventus resta da scrivere il futuro di Federico Chiesa quando manca un anno alla scadenza del contratto che lo lega ai bianconeri. La Vecchia Signora spera anche di riuscire a chiudere per Douglas Luiz, senza perdere di vista l’obiettivo Koopmeiners. In casa Napoli Kvaratskhelia annuncia che deciderà del suo futuro dopo gli Europei. E il Milan rischia di vedersi soffiare Zirkzee. Il Torino, intanto, ha raggiunto l’intesa per l’arrivo di Paolo Vanoli in panchina.

LIVE