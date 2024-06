Locatelli, Rabiot e Chiesa: l’annuncio sul triplo addio | ESCLUSIVO

Grandi movimenti in casa Juventus, in entrata ma anche in uscita: si avvicinano addii pesanti come quelli di Locatelli, Rabiot e Chiesa

La Juventus sta ingranando sul mercato e cercando di mettere a segno diverse operazioni importanti in entrata. Molti erano i cambiamenti previsti con la fine del ciclo Allegri e l’arrivo di Thiago Motta e Cristiano Giuntoli sta cercando di tenere fede a queste premesse. Anche a costo di rinunciare ad alcuni volti importanti in bianconero negli ultimi anni.

Di tali scenari ha parlato a ‘Ti Amo Calciomercato’, su ‘Tv Play’, Giovanni Albanese, firma della ‘Gazzetta dello Sport’. Spiegando come gli addii di giocatori come Chiesa, Locatelli e Rabiot siano da mettere in conto: “Per vedere Chiesa ancora alla Juventus, sarà lui a doversi adattare al club – ha affermato – Così come è successo per Szczesny e per Rabiot. Il francese non è più fondamentale, per Locatelli se arrivasse una grande offerta il club la prenderebbe in considerazione”.

Albanese ha parlato anche dei colpi in cantiere in entrata. La Juventus tenta l’azione di disturbo sul Milan per Zirkzee, un colpo da non escludere affatto, anche perché Thiago Motta e Giuntoli hanno idee particolari sull’olandese. “Zirkzee viene visto da Giuntoli come sottopunta e non come centravanti, sarebbe un nome alternativo a Chiesa, Kean o Milik, non a Vlahovic che è reputato un nome centrale – ha argomentato il giornalista – Per ora, c’è l’interesse nel portarlo a Torino perché Thiago Motta lo conosce bene, ma non c’è nulla di concreto. E’ un po’ come per Calafiori, si vedrà se il Milan andrà oltre nelle offerte. La sottopunta principale, nell’idea di 4-2-3-1, sarebbe Koopmeiners, ma c’è da capire la richiesta dell’Atalanta, che vorrà 60 milioni, mentre la Juventus si fermerà al massimo a 40-45 milioni“.