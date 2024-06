Lo voleva Allegri: Giuntoli ora lo regala a Thiago Motta

Juventus attivissima sul mercato, un vecchio pallino di Allegri torna di attualità: Giuntoli regala un altro colpo a Thiago Motta

E’ una Juventus che quanto prima vuole mettere a segno i primi acquisti, per partire con il piede giusto verso la nuova stagione. Si avvicina il momento dell’arrivo di Di Gregorio tra i pali, ma non solo. Come raccontato da Calciomercato.it, siamo agli ultimi dettagli per l’affare Douglas Luiz, con ancora qualche tassello da limare per il maxi scambio che coinvolge McKennie e Iling-Junior. Ma non è finita qui.

Giuntoli è al lavoro, come sappiamo, anche su altri fronti. Per uno dei quali, può tornare in auge uno dei giocatori richiesti nelle precedenti sessioni di mercato da Allegri. Si tratta di Pierre-Emil Hojbjerg, centrocampista danese del Tottenham. Secondo ‘Fichajes.net’, in Spagna, la Juventus ci starebbe ripensando seriamente, come rinforzo ulteriore per dare solidità e qualità al centrocampo.

Il fatto che il giocatore, il prossimo anno, andrà in scadenza con gli ‘Spurs’ e che i londinesi non sembrano intenzionati al rinnovo del contratto potrebbe giocare a favore dei bianconeri. Anche se sullo sfondo c’è il solito Atletico Madrid, altro club storicamente interessato, che potrebbe ancora inserirsi e tentare un nuovo assalto.