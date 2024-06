L’Inter ha un nuovo attaccante, l’agente rivela: “Sarà nerazzurro”

L’Inter ha in pugno il nuovo attaccante, l’agente non ha più alcun dubbio: sarà nerazzurro dal prossimo anno

“Andrà all’Inter“. Dubbi zero su quel che sarà l’affare di calciomercato in attacco per i nerazzurri. A parlare, intervenuto in diretta su Tv Play, è Florin Manea, agente di Radu Dragusin.

Il procuratore ha ovviamente parlato prima del difensore, ex Genoa e Juventus, ora al Tottenham, protagonista nella vittoria della Romania contro l’Ucraina ad Euro 2024: “Ormai non mi sorprende perché so come lavora. Continuando così, potrà diventare uno dei centrali più forti al mondo. Il mio socio mi ha detto che c’erano gli osservatori del Napoli a vedere la partita per Dovbyk. Forse hanno visto che partita ha fatto Dragusin (ride, ndr). Chiellini e Bonucci credo che siano fieri di lui: sono stati importanti per la sua crescita quando era alla Juventus”.

Sempre in tema Dragusin, Manea non ha dubbi sulle voci sull’interesse del Tottenham per Calafiori: “Gli Spurs, da quel che so, cercano un difensore duttile, non un centrale puro. Dragusin, in ogni caso, è pronto a tutto e non ha paura della concorrenza”.

Calciomercato Inter, Gudmundsson nerazzurro: l’annuncio

Archiviato il capitolo Dragusin, Manea si sofferma su un calciatore che da tempo è in orbita Inter: si tratta di Albert Gudmundsson.

L’islandese è il primo nome per l’attacco dell’Inter, soprattutto se dovesse partire Arnautovic. Come raccontato da Calciomercato.it, i 30 milioni chiesti dal Genoa potrebbero essere ricavati dalla tripla cessione in attacco (oltre all’austriaco ci sono da sistemare Correa e potrebbe essere sacrificato anche Valentin Carboni).

Al riguarda, il procuratore ha affermato: “Giuffrida è il suo agente e ho rapporti con lui. E’ un calciatore che nell’ultima stagione ha dimostrato tantissimo. Penso che andrà all’Inter, secondo me alla fine andrà in nerazzurro a meno che non arrivi qualcuno con i milioni veri”.