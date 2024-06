Grana per la Juventus: salta la cessione, ricorso alla Fifa

Possibile esposto alla Fifa sull’ultima operazione di mercato della Juventus: il comunicato che spaventa il club bianconero

Possibile grana per la Juventus. Il Santos infatti attacca la ‘Vecchia Signora’ sul trasferimento concluso nei giorni scorsi al Cruzeiro di Kaio Jorge.

Stando a quanto riferito dal club brasiliano, la Juve non avrebbe rispettato una clausola inserita nell’accordo stipulato nel 2021 al momento della cessione di Kaio Jorge (per 3 milioni di euro) al club bianconero. Il club della Continassa, secondo gli accordi stipulati all’epoca dell’arrivo in Italia dell’attaccante ex Frosinone, non avrebbe concesso alla società brasiliana un presunta clausola che permetteva appunto ai ‘Peixes’ una prelazione su una futura rivendita del giocatore. La Juventus in questo caso non avrebbe fatto riferimento al Santos nel trasferimento al Cruzeiro di Kaio Jorge, ufficializzato lo scorso 11 giugno per un’operazione a titolo definitivo da 7,2 milioni di euro.

Juventus, il Santos non ci sta: il comunicato sul trasferimento di Kaio Jorge

Il Santos però non ci sta e attraverso un comunicato avverte il Cruzeiro e la stessa Juventus su un eventuale esposto alla Fifa per chiarire la vicenda.

“Il Santos FC attende la risposta delle parti per presentare un’eventuale richiesta alla FIFA. La Juventus l’11 giugno 2024 ha annunciato ufficialmente sul proprio sito la trattativa di Kaio Jorge con il club brasiliano. Contestualmente, il club di Minas Gerais ha confermato l’operazione attraverso i canali ufficiali. Il giocatore è stato venduto dal Santos al club italiano nell’agosto 2021 per 3 milioni di euro. Il contratto di vendita contiene espressamente una clausola di preferenza per il Santos. In nessun momento il Santos è stato informato dell’affare o consultato sulla possibilità di riacquisto del giocatore”. A stretto giro di posta, in attesa di un’eventuale chiarimento della Juve, arriva anche la risposta del Cruzeiro: “Non siamo a conoscenza e non siamo parte coinvolta nel contratto siglato, tra Santos e Juventus, nel 2021″.