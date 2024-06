Giuntoli va oltre Koopmeiners: il piano B costa meno della metà

Koopmeiners rimane in cima ai desideri della Juventus nella lista di Giuntoli nel Thiago Motta: l’Atalanta però non abbassa le pretese per il suo gioiello

La Juventus è sul rettilineo finale per l’affare Douglas Luiz, nel mega scambio che vede coinvolti anche McKennie e Iling-Junior con l’Aston Villa.

L’ultimo nodo da risolvere è l’accordo sull’ingaggio e le commissioni dei ‘Villans’ con il centrocampista statunitense, che chiede un contratto importante come fatto in precedenza nelle negoziazioni per il rinnovo (evidentemente non andate a buon fine) con la Juve. Intoppo che le parti in causa contano di sistemare già nei prossimi giorni e chiudere così la trattativa entro il 30 giugno, tempistica fondamentale per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario da parte dell’Aston Villa, nelle cui casse finirà anche una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro cash. Thiago Motta si appresta ad accogliere così il primo colpo a centrocampo, che però non sarà l’unico nel reparto da parte del Dt Giuntoli in attesa anche di buone nuove sul futuro di Rabiot.

Calciomercato Juventus, Samardzic o Colpani se salta l’affare Koopmeiners

In cima alla lista della spesa rimane ovviamente Koopmeiners, con il quale c’è una bozza d’intesa sui termini personali per un contratto quinquennale vicino ai 5 milioni netti a stagione.

L’Atalanta però non fa sconti e continua a valutare almeno 60 milioni di euro il nazionale olandese, protagonista mancato ali Europei in Germania per infortunio. Huijsen e Soulé potrebbero essere due jolly da giocare sul tavolo delle trattative per abbassare la parte cash, mentre Giuntoli non vuole farsi trovare impreparato in caso di fumata nera e tiene viva così la pista che porta a Samardizc, vecchio pallino dell’ex dirigente del Napoli. Il serbo dell’Udinese ha un costo più accessibile (tra i 20 e i 25 milioni di euro) e già in passato è stato sondato a più riprese dalla ‘Vecchia Signora‘. Insieme a Samardzic occhio anche a un ritorno di fiamma per Colpani, talento del Monza che ha un prezzo simile e sotto la lente d’ingrandimento negli ultimi tempi della Lazio e della Fiorentina del suo ex tecnico Palladino.