Ci sta pensando seriamente: Leao e l’addio al Milan

Torna a far discutere il futuro di Rafael Leao al Milan: l’attaccante, come il compagno di club Theo Hernandez, rimanda ogni decisione al termine degli Europei

Se Ibrahimovic aveva rassicurato tutti sui tenori del Milan, ci ha pensato Theo Hernandez a spaventati i tifosi rossoneri sul mercato.

Il nazionale transalpino, protagonista all’esordio nel successo della Francia ad Euro 2024 contro l’Austria, non ha chiuso le porte a un’eventuale addio al ‘Diavolo’ questa estate. “Si vedrà dopo l’Europeo”, le parole dal ritiro della sua nazionale dell’ex Real Madrid, corteggiato oltre che dal Paris Saint-Germain del fratello Lucas anche e soprattutto dal Bayern Monaco in caso di cessione di Davies. Il rinnovo di Theo Hernandez con il Milan al momento rimane complicato e le sirene bavaresi si fanno perciò sempre più insistenti.

Calciomercato Milan, Leao tentato dalla faraonica offerta dell’Al-Hilal

A preoccupare il ‘Diavolo’ non è solo Theo, visto il pressing dall’Arabia Saudita per Rafael Leao, anche lui impegnato con il Portogallo agli Europei in Germania.

I sauditi sono pronti a ricoprire d’oro il gioiello del Milan e insistono per convincerlo a sbarcare nella Saudi League già questa estate. L’Al-Hilal nello specifico non alza bandiera bianca e pianifica un nuovo assalto nelle prossime settimane facendo sponda anche sulla volontà dell’attaccante. Leao – come scrive ‘La Stampa’ – starebbe infatti pensando seriamente alla faraonica offerta della società di Riad. L’ex Lille rimanderebbe tutto però al termine di Euro 2024, mentre il Milan continua ad alzare il muro dichiarando incedibile e pretendendo la clausola rescissoria da 175 milioni di euro per privarsi del suo diamante più pregiato.