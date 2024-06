Svolta Chiesa, la Juve lo vende al top club: “40 milioni”

Chiesa verso l’addio alla Juventus in questo calciomercato estivo. Lo vogliono Roma e Napoli, ma il suo futuro potrebbe essere all’estero

Questo calciomercato estivo potrebbe, o meglio dire dovrebbe essere quello dell’addio alla Juventus di Federico Chiesa. Non c’è accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025 e Thiago Motta non lo considera imprescindibile per il suo progetto tecnico, ecco perché il classe ’97 e i bianconeri viaggiano spediti verso il divorzio.

Tutto si deciderà dopo l’Europeo, che per Chiesa può rappresentare la vetrina giusta per il rilancio dopo un anno e mezzo a dir poco deludente. Il torneo in Germania è partito bene per lui, premiato come MVP di Italia-Albania. In Italia lo vogliono Napoli e Roma, coi giallorossi che hanno già incontrato il suo agente Ramadani e ricevuto il gradimento dell’estero.

Ma Chiesa ha estimatori pure all’estero, in Premier come in Bundesliga. Le ultime indiscrezioni lo danno precisamente di nuovo nel mirino del Bayern Monaco, un club che vanta eccellenti rapporti col suo procuratore. Il figlio d’arte è nella short-list dei bavaresi, stando a ‘Sky Sports DE’, nell’elenco insomma dei potenziali rinforzi della batteria di esterni a disposizione di Kompany.

🚨🔴 🆕 News Federico #Chiesa | He’s also on the shortlist of FC Bayern! Juventus, open to extend his contract beyond 2025. But the 26 y/o winger is focused on the Euros now. Decision after the tournament. Understand: a transfer is possible in the summer as he has many… pic.twitter.com/gmFRaVC8R2 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 17, 2024

Anche in Germania scrivono di decisione di Chiesa dopo Euro 2024 e che i giochi, adesso, sono tutti aperti. Il Bayern ha i mezzi economici per battere la concorrenza di Roma e Napoli, trovando un accordo con la Juve. Giuntoli e soci valutano Chiesa 30-40 milioni di euro, ma il prezzo d’uscita potrebbe essere inferiore visto che il contratto termina fra dodici mesi.