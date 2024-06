La Juventus lo ha riscattato: UFFICIALE il ritorno in bianconero

La Juventus procede al riscatto e lo riporta in bianconero, ecco l’operazione ufficiale messa a segno da Giuntoli

Tanti i fronti su cui è impegnata la Juventus sul mercato. Si va verso l’addio di Szczesny e l’arrivo di Di Gregorio, con l’operazione Douglas Luiz in via di definizione e annesso passaggio di McKennie e Iling-Junior all’Aston Villa. Ma non solo: nei radar restano Calafiori, Koopmeiners e anche Zirkzee, con tentativo di blitz per bruciare il Milan. Il primo affare messo a segno dalla Juventus, però, è un altro.

Giuntoli e la sua squadra mercato infatti riportano a casa Tommaso Barbieri. Il giovane terzino destro, classe 2002, ha disputato l’ultima stagione in prestito al Pisa, dove ha messo insieme 3 gol e 3 assist in 31 presenze. Investimento da 3,1 milioni di euro per il controriscatto, con i toscani che guadagnano 600 mila euro rispetto ai 2,5 milioni in precedenza versati per acquistarlo.