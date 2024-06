Addio Juventus: affare da 60 Milioni di euro

Addio definitivo alla Juventus, via libera per 60 Milioni di euro. L’indiscrezione di calciomercato e tutti i dettagli

Come anticipato da Calciomercato.it, sulla lista di Giuntoli è finito anche Vitor Roque. Con l’arrivo di Hansii Flick sulla panchina del Barcellona, la permanenza dell’attaccante non è affatto scontata.

Consapevole dell’impossibilità di rientrare della spesa fatta per portarlo in Spagna (circa 60 milioni di euro tra parte fissa e bonus), il club blaugrana starebbe valutando una cessione in prestito e tra i vari club sondati c’è anche la Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Catalogna, però, in prima fila per l’attaccante classe 2005 ci sarebbe il Manchester United. I ‘Red Devils’ sarebbero disposti ad acquistare il brasiliano anche a titolo definitivo.

Calciomercato Juve, Manchester United su Vitor Roque: la richiesta del Barcellona

Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, la prima offerta dello United per Vitor Roque ammonterebbe a 35 milioni di euro.

Per la cessione a titolo definitivo, però, il Barça punta a recuperare l’investimento fatto per prelevarlo dall’Athletico Paranaense. La richiesta della società blaugrana è dunque altissima, fino a 60 milioni di euro, per cedere subito Vitor Roque. La Juventus, a queste condizioni, sarebbe di fatto tagliata fuori.