Juventus, brutto infortunio a Euro 2024: esce in lacrime

Dopo quaranta minuti di gioco, l’Europeo potrebbe già essere terminato per il top player della Juventus: esce in lacrime

Brutte notizie per la Juventus, visto che dopo appena quaranta minuti di gioco il giocatore bianconero deve abbandonare il campo per un brutto infortunio e ora l’Europeo è a forte rischio.

Durante Serbia-Inghilterra, attorno al 40′ minuto, Filip Kostic si accascia a terra per un problema fisico. L’esterno serbo viene subito assistito dai sanitari, che chiedono immediatamente il cambio alla loro panchina. Il giocatore della Juventus non necessita della barella, ma uscendo dal prato capisce che il problema è ben più grave del previsto e gli scappa qualche lacrima.

Ora solo gli esami strumentali potranno dare una risposta definitiva sul suo eventuale recupero o meno. E in tanto, anche la Juve è in ansia. Al posto di Filip, è stato schierato un altro Filip: Mladenovic ha preso il posto dello juventino, pochi minuti prima dell’intervallo. Un cambio doveroso, obbligato per ct Stojkovic.

Kostic tra lacrime e addio Juventus

Pilastro della Juventus di Allegri, Filip Kostic è uno dei quei calciatori che potrebbe essere ceduto in questa sessione estiva. Quest’anno è arrivato all’Europeo con tantissimi minuti sulle gambe, ma con poche prestazioni di rilievo. L’Europeo sarebbe stata un’occasione per mettersi in risalto. Una vetrina per cambiare aria e ritornare ai livelli di Francoforte.

Alcune squadre turche sarebbero interessate al cartellino dell’esterno classe 1992 e la Juve sa che dalla sua cessione non si dovrà aspettare un grosso incasso. L’età conta e anche lo stato di forma non è eccellente. Oltretutto, bisognerà capire che tipo di problema fisico ha riscontrato, tanto da uscire in lacrime dalla Veltins-Arena. Con ogni probabilità si tratta di un problema muscolare, poiché Kostic è andato via dal campo sulle sue gambe.