Kostic, i piani della Juve non cambiano: cosa sta succedendo | CM.IT

Il futuro di Kostic non cambiano per la Juventus: il serbo non è considerato incedibile, ecco cosa sta succedendo

Resta incerto il futuro di Filip Kostic. Dopo un’estate passata in sospeso tra l’Arabia e un possibile ritorno in Germania, l’esterno d’attacco serbo torna al centro del mercato anche a causa di una prestazione, quella contro il Verona, non proprio soddisfacente.

La Juve, si sa, non lo reputa incedibile e proprio la discontinuità del calciatore ha convinto più di qualcuno alla Continassa ad ascoltare offerte adeguate, sui 9-10 milioni. Certo è che il valore del serbo non è discussione: perché non è un problema di numeri (quest’anno ha firmato 4 assist mentre lo scorso anno parliamo di 3 gol e 10 assist) ma di costanza e affidabilità. In particolare, Allegri non ha gradito la prestazione di ieri contro l’Hellas, tanto che lo ha cambiato al 12’ del secondo tempo per Federico Chiesa.

Sulle sue tracce ci sono due squadre turche: Fenerbahce e Galatasaray, attualmente prima e seconda in classifica nella Super Lig. Per loro, come per tutte le formazioni interessate all’esterno serbo, c’è comunque il prezzo già noto: offerta da 9-10 milioni saranno ascoltate dalla Juventus.