DIRETTA Euro 2024, Serbia-Inghilterra 0-1: Mitrovic sfiora il pari | LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Veltins Arena’ tra la Serbia di Stojkovic e l’Inghilterra di Southgate in tempo reale

L’Inghilterra se la vedrà con la Serbia a Gelsenkirchen nella seconda gara della prima giornata del gruppo C di Euro 2024. Una sfida tra due Nazionali che hanno ambizioni ben diverse per quanto riguarda la rassegna europea in Germania, che sarà diretta dall’arbitro Orsato della sezione di Schio.

Da una parte le Aquile Bianche di Dragan Stojkovic si sono qualificati come secondi nel girone dietro all’Ungheria e sono alla loro seconda partecipazione alla manifestazione continentale dopo quella di 24 anni fa in Belgio e Olanda dove raggiunsero i quarti di finale. Dall’altra parte la selezione dei Tre Leoni di Gary Southgate, che invece hanno primeggiato nel raggruppamento di qualificazione davanti all’Italia, sono tra le favorite e puntano al primo titolo soltanto sfiorato tre anni fa in casa quando persero in finale ai rigori proprio contro gli Azzurri. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in chiaro su Rai 1 oltre che in streaming su tablet, smartphone e pc sulla app di Now. Non ci sono precedenti ufficiali, essendo il primo scontro diretto tra le due Nazionali. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Veltins Arena’ tra Serbia e Inghilterra live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Serbia-Inghilterra

SERBIA (3-4-1-2): Rajkovic; Milenkovic, Pavlovic, Velijkovic; Zivkovic, Gudelj, Lukic, Kostic; S. Milinkovic-Savic; Vlahovic, Mitrovic. CT Stojkovic

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. CT Southgate