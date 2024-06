Euro 2024, il Ct si paragona agli azzurri: “Siamo simili all’Italia”

Gli Europei entrano nel vivo e la prestazione dell’Italia non è passata inosservata: paragone inatteso per gli azzurri

L’Italia di Luciano Spalletti ha aperto il suo Europeo battendo l’Albania in rimonta con le reti degli interisti Alessandro Bastoni e Nicolò Barella.

Non sono mancate emozioni e spettacolo nelle prime partite di Euro 2024, ma finora non ci sono state grosse sorprese. Germania, Spagna e Italia hanno battuto rispettivamente Scozia, Croazia e Albania, rispettando i pronostici della vigilia. E oggi è stato il turno dell’Olanda che all’esordio si è imposta di misura sulla Polonia, conquistando tre punti importanti in chiave qualificazione grazie ai gol di Gakpo e Weghorst dopo l’iniziale vantaggio polacco firmato Buksa su assist di Zielinski.

Una vittoria importante per la selezione Orange, inserita nel gruppo D che appare come uno dei più difficili per la presenza dei favoriti al titolo della Francia e di formazioni comunque ben attrezzate come Austria e appunto Polonia. Nonostante le assenze per infortunio di De Jong e Koopmeiners, la squadra del commissario tecnico Ronald Koeman è partita col piede giusto, battendo la Polonia. E lo stesso ct dell’Olanda a fine partita non ha nascosto la soddisfazione per la prova offerta dalla sua squadra e soprattutto per il risultato.

Italia, Koeman e il paragone con l’Olanda

“Abbiamo fatto 8 gol in due amichevoli” ha ricordato il ct Ronald Koeman, ammettendo: “Oggi avremmo dovuto farne quattro e fa tanta differenza, se avessimo segnato più gol saremmo stati paragoni alla Germania”.

E a proposito di paragoni, il ct olandese Koeman ha preso ad esempio l’Italia di Luciano Spalletti: “Ho visto diverse squadre e ho notato delle somiglianze. Ad esempio, alcune fanno tanto possesso palla. Ho visto l’Italia ed è una squadra molto offensiva e che si spinge molto in avanti. Vedremo cosa accadrà, ci attende sicuramente un grande Europeo”.

Dopo la vittoria sulla Polonia, l’Olanda affronterà la Francia, vicecampione del mondo, nella partita in programma venerdì 21 giugno che potrebbe mettere in palio la qualificazione agli ottavi di finale ed eventualmente il primo posto del girone, anche se inevitabilmente tanto passerà dalla partita di domani tra Austria e Francia.