Euro 2024, Olanda in rimonta: Weghorst manda ko la Polonia

L’Olanda si è imposta in rimonta nel primo match del Gruppo D: ecco come è andata la sfida che si è giocata ad Amburgo contro la Polonia

Euro 2024 prosegue con il terzo giorno di partite: nel primo pomeriggio è così toccato all’Olanda aprire la domenica, scendendo in campo al Volksparkstadion d Amburgo contro la Polonia.

Il primo match del Gruppo D, dove troviamo anche Francia e Austria, impegnate domani sera, è così andato alla squadra Orange, che si è imposta in rimonta. Decisive sono state le scelte di Koeman, che all’81esimo ha mandato in campo l’uomo della partita, Weghorst. Proprio quest’ultimo, due minuti dopo aver messo piede sul terreno di gioco, ha segnato la rete della vittoria, che ha fissato il risultato sul 2 a 1.

Gruppo D, tre punti d’oro per l’Olanda, ora tocca a Francia e Austria

L’Olanda si è così imposta in rimonta. Nel primo tempo al gol del vantaggio polacco, firmato Buska, aveva risposto il solito Gakpo. Per il tanto tanto atteso, Joshua Zirkzee, che ha raggiunto il ritiro olandese solo pochi giorni fa, solo panchina.

L’Olanda con questa vittoria si prende chiaramente la vetta della classifica, momentaneamente in solitaria, in attesa di Francia-Austria, che andrĂ in scena domani sera alle 21.00

Polonia-Olanda 1-2: 16’ Buksa, 29’ Gakpo, 83’ Weghorst

Classifica Gruppo D: Olanda* 3, Francia, Austria e Polonia* 0

*Una partita in piĂą