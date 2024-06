Spagna, doppio infortunio: ansia in vista del big match con l’Italia

La Spagna esordisce col botto battendo la Croazia, ma a fine gara per le Furie Rosse ci sono un paio di infortunati

Non poteva iniziare meglio dal punto di vista del gioco e del risultato la Spagna, che ha bagnato il suo esordio a Euro 2024 con un secco 3-0 alla Croazia. Segnale chiaro delle Furie Rosse per quanto concerne le proprie ambizioni e Italia avvisata. Ma contro gli azzurri, De La Fuente dovrà valutare due infortunati.

C’è già Laporte fuori, anche Morata è uscito malconcio dal campo, per un colpo al piede sinistro. Infortunio anche per Rodri, che ha un piccolo sovraccarico muscolare ai gemelli del polpaccio, come riportato da ‘As’. Per entrambi, condizioni non gravi, ma comunque da valutare in vista di giovedì per evitare rischi.