Morata si prende la scena: gol, infortunio e gesto ‘contro’ la panchina

Alvaro Morata assoluto protagonista della sfida tra Spagna e Croazia: la reazione che non tutti hanno visto

Autore del gol che ha aperto la contesa tra Spagna e Croazia, Alvaro Morata si è reso protagonista di una prestazione molto convincente. Ben servito dai suoi compagni, l’attaccante spagnolo – che continua ad essere al centro di molte voci di mercato – si è mosso ottimamente sul filo del fuorigioco, valorizzando diverse occasioni.

Il bomber di proprietà dell’Atletico Madrid, però, è stato costretto a chiudere anzitempo la sfida. Poco dopo l’ora di gioco, infatti, Morata ha chiesto il cambio, dopo essersi accasciato per qualche secondo a terra. Una volta interrotto, il gioco è poi immediatamente proseguito. A quel punto Morata si è prontamente rialzato, mettendo però il pallone fuori per farsi assistere dallo staff medico spagnolo. Tuttavia, nel momento in cui si è avvicinato alla sua panchina non era stato ancora perfezionata la sostituzione. Ragion per cui l’attaccante dell’Atletico è stato costretto a ritornare in campo per qualche secondo, esternando tutto il suo disappunto per la mancata sostituzione. Il cambio è poi avvenuto regolarmente. Ad ogni modo, staremo a vedere quale sia l’entità dell’infortunio accorso all’ex attaccante della Juventus.