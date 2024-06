Juventus tradita, colpaccio Inter: l’indizio che fa volare l’affare

L’ipotesi Inter sta assumendo contorni sempre più definiti: addio Juventus, le cifre che fanno saltare il banco

Definire movimentati gli ultimi giorni in casa Juventus sarebbe solo un eufemismo. Con l’intento di consegnare a Thiago Motta l’ossatura della sua nuova squadra in tempi relativamente brevi, Cristiano Giuntoli ha impresso l’accelerata decisiva a tante trattative sia in entrata che in uscita.

Dopo aver accelerato per Douglas Luiz imbastendo con l’Aston Villa una maxi operazione che comprende anche Iling Junior e Mckennie, la Juve ha praticamente perfezionato l’accordo con il brasiliano. Parallelamente, però, i bianconeri ragionano anche su altre operazioni con cui puntellare la rosa. Oltre all’evolvere della situazione Koopmeiners, che l’Atalanta continua a valutare 60 milioni di euro, fari puntati anche su Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, legato alla “Vecchia Signora” da un contratto che scadrà tra poche settimane, non ha ancora detto sì alla proposta di rinnovo messa sul piatto dall’area tecnica bianconera.

Calciomercato Juventus, Rabiot-Inter: la posizione dei bookmakers

Intenzionato a discutere del suo futuro solo una volta chiusa la parentesi all’Europeo con la Francia, Rabiot sta cominciando a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione migliore per il suo futuro. Nei giorni scorsi l’ex mezzala del Psg è stato accostato con una certa insistenza al Milan, alla ricerca di un nuovo centrocampista con cui allungare il ventaglio di soluzioni a disposizione di Fonseca.

Tuttavia, occhio all’ipotesi Inter. Accostato ai nerazzurri alcuni giorni prima del derby d’Italia che di fatto ha indirizzato la corsa Scudetto, il francese potrebbe rappresentare un’occasione intrigante per Marotta che, comunque, ha già rinforzato il reparto con l’acquisto di Zielinski sempre a parametro zero. Stando ai betting analyst, infatti, l’eventuale binomio Rabiot-Inter non è affatto da escludere. Goldbet, ad esempio, banca il possibile passaggio del francese in nerazzurro 3.00 volte la posta. Una quota relativamente bassa che potrebbe essere letta come l’indizio di una trattativa sotto traccia. Nei prossimi giorni la Juve si aspetta una risposta definitiva dal francese. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi a riguardo: la scommessa Inter prenderà definitivamente quota?