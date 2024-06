Zirkzee e Chiesa: intreccio choc Juve-Bayern

Le ultime di calciomercato hanno come protagonista soprattutto Chiesa, destinato all’addio alla Juve. La Roma è in pressing

Questo sarà il calciomercato di Chiesa, del suo probabile addio alla Juventus. Antonio Conte lo vorrebbe al Napoli, ma sul classe ’97 è fortissima la Roma. I giallorossi faranno il possibile per prenderlo, da parte del calciatore c’è già un’apertura al trasferimento nella Capitale. De Rossi è uno suo grande estimatore e quello romanista potrebbe essere l’ambiente ideale per il rilancio.

La Roma si è appena incontrata con il suo agente, Fali Ramadani e c’è la disponibilità a uno sforzo economico pur di accontentare Chiesa, il quale chiede un ingaggio di circa 6 milioni. La Roma, o in alternativa il Napoli nel futuro del figlio d’arte? C’è chi non crede alla permanenza di Chiesa in Serie A, ovviamente in caso di addio alla Juventus, ovvero Luca Momblano.

“Chiesa apprezza il corteggiamento di De Rossi e di Conte – ha detto il giornalista di fede bianconera nella diretta di ‘Juventibus’ – ma pensa a situazioni top level: Juventus o club europei”. Momblano ha rilanciato la pista Bayern, citando Zirkzee per il quale il Milan resta davanti nonostante il ritorno di Giuntoli.

“Avevo detto che il nome di Chiesa era venuto fuori quando la Juve aveva parlato sia con il Bologna che con il Bayern per avere un quadro completo su Zirkzee. Chiesa è un calciatore ambizioso: Bayern e Chelsea sono le società a cui ambisce… Ma come può arrivarci? O perché c’è un tecnico che crede in lui quasi ad occhi chiusi, oppure facendo un grande Europeo“. A proposito sempre del Bayern, Momblano sottolinea il fatto che “Ramadani ha qualche giocatore importante proprio nella squadra bavarese, quindi attenzione a questa pista”.