Incidente stradale e 5 feriti: terribile scontro in auto prima di Germania-Scozia

Brutto incidente in Germania, a poche ore dalla gara inaugurale di EURO 2024: tifosi scozzesi guidano a sinistra e si scontrano con auto.

E’ il giorno di Germania-Scozia, gara inaugurale di EURO2024. Si respira un’aria febbricitante a Monaco di Baviera, dove all’Allianz Arena comincerà questa sera la competizione.

Da giorni in Germania sono arrivati centinaia di tifosi scozzesi, che riempiranno gli stadi tedeschi per seguire la formazione di Steve Clarke. C’è tantissimo hype per la squadra britannica, riuscita a qualificarsi grazie alle reti segnate da McTominay nel girone di qualificazione.

Ma poco dopo l’arrivo di un aereo da Edimburgo, un gruppo di supporter scozzesi ha avuto uno scontro frontale tra auto, a pochi passi dall’aeroporto di Weeze: 2 persone sono rimaste gravemente feriti, altri 4 invece hanno riportato danni minori.

Incidente tra auto prima di Germania-Scozia

Il gruppo di cinque supporter scozzesi, stando a quanto riportato dalla Bild, avrebbe noleggiato una Citroen per potersi spostare dall’aeroporto con i loro bagagli. Purtroppo, però, non poco lontano dall’aeroscalo è avvenuto un terribile scontro frontale tra automobile.

Una prima ipotesi avanzata è quella secondo la quale gli scozzesi hanno dimenticato che in Germania si guida a destra. E infatti, la Citroen si sarebbe scontrata con una Mercedes guidata da un 45 enne, andando ad invadere l’altra corsia.

Nell’incidente stradale due uomini sono rimasti gravemente feriti e sono stati portati in ospedale. Gli altri quattro, hanno riportato poche ferite e non sarebbero in gravi condizioni. Dalle immagini diffuse, le due auto sono praticamente distrutte e fuoriuso. L’impatto è stato piuttosto importante.