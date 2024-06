Conte ribalta i piani della Juventus: nuovo blitz a sorpresa

Dall’Inghilterra trapelano importanti aggiornamenti su un profilo accostato anche alla Juventus. Il blitz di Conte, però, può far saltare il banco

Juventus scatenata in sede di calciomercato. Ufficializzato l’arrivo di Thiago Motta, i bianconeri sono in pressing per definire in ogni loro aspetto la maxi trattativa con l’Aston Villa. Nel frattempo, però, i bianconeri continuano ad occhieggiare anche altre occasioni, per le quali stanno cercando di capire i margini di manovra.

Posto che quasi tutti i reparti siano attualmente sotto la lente di ingrandimento di Cristiano Giuntoli, va comunque monitorata soprattutto l’evolvere della situazione legata a Federico Chiesa. L’esterno offensivo della Juventus non ha rinnovato il suo contratto con la ‘Vecchia Signora’. La centralità dell’ex Fiorentina nel progetto tecnico di Thiago Motta è ancora tutta da valutare. Quest’aspetto, unitamente alla questione contrattuale, rendono il figlio d’arte uno dei possibili cedibili del mercato bianconero, con il pressing di Napoli e Roma che non va trascurato. A tal proposito, non è affatto un caso che alla Juventus siano stati accostati con una certa insistenza diversi profili sulle corsie esterne. Sotto questo punto di vista, il nome di Mason Greenwood è emerso in più di una circostanza.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: anche il Napoli sulle tracce di Greenwood

Come anticipato da calciomercato.it, pur avendo sondato l’esterno in forza al Manchester United, la Juventus non ha ancora presentato un’offerta ufficiale ai Red Devils. Questo perché l’eventuale ingaggio dell’inglese, reduce dall’esperienza in prestito al Getafe, è strettamente connesso al futuro di Federico Chiesa, che si deciderà soltanto al termine degli Europei.

Questa situazione di stallo potrebbe dunque favorire l’inserimento di altri club. Vanno inserite proprio in questa direzione le ultime indiscrezioni che rimbalzano dall’Inghilterra. Stando a quanto riferito dal Daily Mail, infatti, anche il Napoli avrebbe sondato in maniera esplorativa il terreno per capire eventuali margini di manovra. Ricordiamo che gli Azzurri non hanno affatto mollato la presa per Chiesa. Ragion per cui si potrebbero creare i presupposti per un doppio intreccio con la Juve, con Greenwood variabile concreta. Le prossime settimane, in un senso o nell’altro, risulteranno assolutamente decisive. Da registrare comunque l’interesse del Napoli per l’esterno dello United. Staremo a vedere se, ed eventualmente con quali presupposti, ne possa nascere una trattativa concreta.