Campione d’Italia escluso dal ct: “Il mio ruolo è panchinaro sinistro”

Da Campione d’Italia a panchinaro sinistro: l’incredibile esclusione dai titolari per il difensore

L’Inter è stata protagonista in campionato dall’inizio alla fine della stagione. Pochi passi falsi, tantissime vittorie convincenti e un mercato estivo che ha reso molto più di quanto tifosi e addetti ai lavori si potessero aspettare.

Tra le sorprese della stagione appena trascorsa possiamo citare Marcus Thuram, attaccante convocato anche dal ct francese per EURO 2024. Ma dalla Germania, Marotta e Ausilio hanno messo a segno anche un altro colpo oltre all’ex attaccante del Borussia Monchengladbach.

Dalla Bundesliga, l’Inter è riuscita a prendere anche Benjamin Pavard, ex difensore del Bayern Monaco e colonna della nazionale francese da ormai oltre 6 anni. Si è persino laureato campione del Mondo nel 2018, disputando l’intera competizione da titolare. Però, nelle ultime uscite ha perso il posto e infatti Deschamps l’avrebbe “panchinato”.

Pavard scherza in conferenza: “A EURO 2024 sono il panchinaro di sinistra”

Nella conferenza stampa di quest’oggi, Benjamin Pavard ha scherzato con giornalisti in merito al suo ruolo in questa nazionale: “Attualmente il mio ruolo è in panchina sulla sinistra – dice sorridendo il difensore dell’Inter – Sono scelte del ct alle quali mi adatto”.

La Nazionale francese dovrebbe scendere in campo con la difesa a quattro, con Koundé, Konaté, Upamecano e Theo Hernandez i principali indiziati a partire da titolare. “La mia posizione in campo? Sono cose private tra me e il mister. So che risponderò presente se mi chiamerà – afferma Pavard – Per la concorrenza vedremo, io sono pronto e mi sento bene”.

Insomma, il centrale nerazzurro dovrà ribaltare le gerarchie per poter giocare da protagonista quest’edizione dell’Europeo. Il debutto della Francia è programmato lunedì 17 contro l’Austria, in un girone complesso assieme a Polonia e Olanda.