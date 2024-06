Il Milan fa tremare Thiago Motta: blitz per Vlahovic

Giuntoli potrebbe vacillare visto che la priorità della Juve resta il bilancio, sistemare i disastrati conti. Tutti i dettagli

Clamoroso intreccio di calciomercato. Protagonisti Juventus e Milan, ma anche Joshua Zirkzee e Dusan Vlahovic. Infine, una big di Premier League a caccia di un bomber in vista della prossima stagione.

L’Arsenal vuole un centravanti per provare a ‘vendicarsi’ del Manchester City, cioè a togliergli lo scettro della Premier che ha ‘sognato’ per mesi nell’annata che si è appena conclusa. A tal proposito, ‘Team Talk’ rilancia prepotentemente la candidatura di Dusan Vlahovic.

Thiago Motta vuole puntare forte sul serbo, ma l’Arsenal potrebbe provare a mettere le mani sul cartellino del classe 2000. ‘Colpa’ anche del Milan, qualora i rossoneri riuscissero davvero a chiudere l’operazione per Zirkzee, convocato in extremis per l’Europeo.

Con Kia Joorabchian non c’è ancora accordo per le commissioni. Il gioiello del Bologna è da tempo nel mirino dei ‘Gunners’, ecco perché un suo approdo alla corte di Paulo Fonseca li ‘costringerebbe’ ad andare decisi su un altro nome.

Vlahovic è uno dei più ‘caldi’ oltre che uno di quelli a cui Thiago Motta non intende rinunciare. Ma in caso di grande offerta, diciamo di offerta irrinunciabile (60/70 milioni di euro) Giuntoli potrebbe vacillare visto che la priorità della Juve resta il bilancio, sistemare i disastrati conti.