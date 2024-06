Colpo di scena Zirkzee: arriva subito

Zirkzee raggiungerà il ritiro direttamente da Miami, dove era in vacanza in attesa di novità sul suo futuro. Milan o Juve

Colpo di scena con protagonista Joshua Zirkzee, in Italia il nome più ‘caldo’ sul calciomercato. L’olandese ha un accordo col Milan, che però fatica a trovare un’intesa con Joorabchian per le commissioni. E attenzione massima, quindi, alla Juventus, con Giuntoli che ne sta parlando con lo stesso Joorabchian nell’ambito dei colloqui per la definizione dell’affare Douglas Luiz.

L’ultim’ora potrebbe avere delle ripercussioni, o forse no, in chiave mercato: Joshua Zirkzee giocherà l’Europeo. Il ‘gioiello’ del Bologna era stato inserito nei pre-convocati, poi escluso.

Dopo i guai fisici di Brobbey – anche se gli esami hanno escluso un infortunio serio ai tendini del ginocchio – il CT dell’Olanda Ronaldo Koeman ha deciso di chiamarlo completando con lui l’elenco dei 26 che parteciperanno alla rassegna continentale in Germania.

Stando a ‘Voetbal International’, Zirkzee raggiungerà il ritiro direttamente da Miami, dove era in vacanza in attesa di novità sul suo futuro. Milan o Juve… Oppure estero? Ora, però, testa all’Europeo.