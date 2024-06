“Smentite chiare ed inequivocabili”: Juventus, salta l’affare da 50 milioni

L’affare sembrava già fatto, ma arrivano smentite chiare ed inequivocabile: per la Juventus salta l’operazione da 50 milioni di euro

Il mondo Juventus in fermento. Oggi dovrebbe essere il giorno dell’annuncio di Thiago Motta come allenatore bianconero, intanto Giuntoli è già operativo sul mercato.

Il Football Director vuole costruire il prima possibile la rosa da consegnare al nuovo tecnico e per questo negli ultimi giorni ha accelerato. Affare vicino alla chiusura quello con l’Aston Villa per Doulgas Costa, mentre per Di Gregorio la trattativa è già chiusa e i bianconeri hanno anche incassato il sì di Greenwood.

Ovviamente bisognerà lavorare anche in uscita per arricchire il budget per la campagna acquisti. Sostenibilità è, infatti, la parola d’ordine del club che ha intenzione di prestare particolare attenzione al bilancio. Un bilancio che potrà essere arricchito dall’arrivo di un nuovo sponsor dopo l’addio di Jeep.

Al riguarda si sono registrate voci su un possibile accordo pluriennale con una sponsor saudita: un affare da cinquanta milioni di euro che però non sembra trovare conferma. Anzi, arrivano al riguardo delle smentite totali.

Juventus, niente sponsor saudita: la smentita

A lanciare l’indiscrezione sull’affare fatto era stato ieri Luca Momblano che oggi, tramite X, è tornato su suoi passi, spiegando di aver ricevuto delle smentite.

Il tweet del giornalista è chiaro: “Ieri su ‘juventibus’ ho dato con forza – pur specificando di non aver ricevuto alcuna info dalle controparti – la “notizia” (che a quanto pare non è tale) di un accordo chiuso dalla Juventus con sponsor saudita. Ho ricevuto chiare e inequivocabili smentite. Doveroso precisarlo”.

Nulla da fare, almeno per ora, quindi con la dirigenza della Juventus che continuerà la ricerca di un nuovo importante sponsor per le prossime stagioni.