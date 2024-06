Milan, primo colpo per Fonseca: sconto e affare fatto

Anche il Milan si appresta ad annunciare il suo nuovo allenatore: i rossoneri hanno scelto Paulo Fonseca

Svolta ad un passo in casa Milan: il club rossonero nelle prossime ore annuncerà Paulo Fonseca come nuovo allenatore, pronto il primo colpo.

Nel giro di ventiquattro il Milan annuncerà il suo nuovo allenatore. Domani, giovedì 13 giugno, il club rossonero ufficializzerà l’ingaggio di Paulo Fonseca, pronto ad ereditare la panchina di Stefano Pioli. Ad annunciarlo sarà Zlatan Ibrahimovic in occasione del suo primo intervento pubblico da Senior Advisor rossonero in tarda mattinata.

Ma in attesa di dare il via all’era Fonseca, il club rossonero ha lavorato – e continua a farlo – sul mercato in entrata. Il nome più caldo resta quello di Joshua Zirkzee, attaccante olandese, gioiellino della rivelazione Bologna. L’ex Parma e Bayern Monaco ha dato il via libera al trasferimento in rossonero, ci sarebbe anche l’accordo tra le società, ma resta da risolvere il nodo relativo alle commissioni da riconoscere all’entourage del giocatore. Quello di Joshua Zirkzee, però, non è l’unico profilo nel mirino del Diavolo.

Calciomercato Milan, per Fonseca un colpo da 20 milioni

Da tempo, infatti, il Milan è sulle tracce di Emerson Royal, vero jolly di proprietà del Tottenham. Nasce come terzino destro, ma può giocare anche da esterno alto e da difensore centrale.

L’identikit tecnico di Emerson Royal rispetta alla perfezione le richieste del nuovo allenatore e anche sotto l’aspetto economico l’affare sembra riuscire ad inserirsi nel quadro delineato dalla società, anche se c’è ancora da lavorare. Il Tottenham – con cui il brasiliano ha altri due anni di contratto – inizialmente chiedeva 30 milioni di euro per il classe ’99, ma ora le pretese cominciano a calare e il Milan conta di spendere non più di 18-20 milioni per assicurarsi le prestazione dell’esterno da mettere a disposizione di Paulo Fonseca.