Milan, occhi in Premier per le fasce: colpo da 30 milioni

Nuovo nome a sorpresa per il mercato del Milan: potrebbero servire circa 30 milioni di euro per il nuovo esterno

In attesa di sciogliere le riserve sul nome del nuovo allenatore, il Milan guarda ai possibili rinforzi in vista della sessione estiva di calciomercato.

L’obiettivo del Milan resta quello di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Si punta ad alzare il livello di competitività, per cercare di tornare a lottare per lo scudetto e – magari – ben figurare in Europa. Soprattutto dopo il ventesimo scudetto dell’Inter, i tifosi rossoneri sperano in una reazione immediata da parte del Diavolo.

Diverse sono le priorità di mercato da affrontare, in particolar modo la difesa e le corsie laterali. In attesa di capire quale sarà il futuro di Theo Hernandez, sospeso tra la situazione rinnovo e le sirene di mercato, il Milan starebbe lavorando alacremente sull’ingaggio di un nuovo terzino destro.

Calciomercato Milan, nuovo nome per la corsia destra

Come anticipato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan avrebbe sondato il terreno con l’Aston Villa per il 26enne Matty Cash. In particolar modo, il club rossonero – tramite intermediari – si sarebbe informato circa le condizioni economiche di una eventuale operazione.

Reduce da una buona stagione con la maglia dell’Aston Villa di Unai Emery – con tanto di clamoroso piazzamento in Champions League – si tratta di un terzino destro classe ’97, inglese naturalizzato polacco. Ha altri tre anni di contratto con il club britannico e allo stato attuale la sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 30 milioni id euro. Difficilmente la squadra di Emery aprirà alla cessione in prestito, ecco perché il Milan dovrebbe prendere in considerazione solo l’ipotesi di un acquisto a titolo definitivo.

Per la corsia destra, si segue sempre Emerson Royal, esterno brasiliano del Tottenham viene valutato 25 milioni di euro e anche in questo caso bisognerebbe cercare un assalto diretto. Infine, occhio alla pista che porta a Tiago Santos, portoghese classe 2002 del Lilla, cresciuto con Paulo Fonseca in Ligue1. La sua valutazione di mercato oscilla tra i 12 e i 13 milioni di euro, una cifra sicuramente più alla portata del club rossonero.