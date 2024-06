Milan, bocciato da Pioli per 9 milioni: piace a Fonseca ma ora costa 30 | ESCLUSIVO

Il mercato del Milan può cambiare molto con il nuovo allenatore. C’è un giocatore bocciato da Pioli che piace a Fonseca, ma ora costa molto di più

Il Milan si appresta a vivere una rivoluzione in questa sessione estiva di mercato, già iniziata con l’ufficializzazione dell’addio al tecnico Stefano Pioli. Nell’amichevole in Australia contro la Roma è andato in panchina Bonera, ma per la prossima stagione il favorito è Paulo Fonseca, che dovrebbe essere ufficializzato a metà giugno.

I rossoneri dovrebbero ripartire da Rafael Leao, a meno di offerte clamorose che superino abbondantemente i 100 milioni di euro. Per il resto si prevedono tanti cambiamenti in ogni reparto. Il ruolo di big sacrificato per fare cassa che l’anno scorso toccò a Tonali, questa volta potrebbe spettare ad uno tra Mike Maignan e Theo Hernandez: i due nazionali francesi hanno diversi estimatori tra Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Premier League. Un altro punto fermo come Giroud ha già salutato i compagni per accasarsi da svincolato al Los Angeles Fc in MLS. Altri titolari il cui futuro è in bilico sono Thiaw in difesa e Bennacer a centrocampo, con alcuni rumors che si registrano persino per capitan Calabria. Proprio per il ruolo di terzino destro c’è un interessante retroscena che riguarda il Milan.

Calciomercato Milan, rimpianto Singo: ora vale quasi il quadruplo

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, la scorsa estate il Milan ha trattato con il Torino il cartellino del 23enne esterno destro Wilfried Singo, con il giocatore che aveva data il suo benestare al trasferimento in Lombardia.

Il tecnico dei rossoneri Pioli, però, bocciò l’operazione e alla fine il Nazionale ivoriano si è trasferito in Francia al Monaco per circa 9 milioni di euro. In Ligue 1, l’ex granata ha vissuto una stagione da protagonista con numeri che lo hanno fatto balzare al top delle statistiche del campionato francese, contribuendo a portare la squadra del Principato al secondo posto finale dietro al Psg che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Da quanto risulta alla nostra redazione, Fonseca è un estimatore di Singo, ma ad oggi è difficile pensare che si possa riaprire la trattativa, visto che adesso i biancorossi valutano il suo cartellino più di 30 milioni. Certi treni rischiano di non passare due volte.