Milan, ecco il pupillo di Fonseca: costa 18 milioni

Il Milan molto attivo sul mercato per esaudire le richieste di Fonseca: spunta un pallino del tecnico portoghese, i dettagli

Il Milan continua a trattare per Zirkzee, come raccontato da Calciomercato.it, e a breve annuncerà anche Paulo Fonseca in panchina. Il giorno per l’ufficialità del portoghese è domani. Attività fervente per i rossoneri, che vogliono dare al nuovo tecnico una squadra all’altezza. Alla rosa potrebbe aggiungersi anche uno dei pallini del lusitano.

Come riferito da ‘Sky Sport’, infatti, il Milan sarebbe sulle tracce di Diogo Leite, difensore centrale di piede sinistro, che dopo i trascorsi al Porto e al Braga milita da due anni nell’Union Berlino. 25 anni, il difensore connazionale di Fonseca è molto apprezzato da quest’ultimo. La richiesta iniziale dei tedeschi si aggira sui 18 milioni di euro, da capire come il discorso si evolverà nei prossimi giorni.