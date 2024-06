Milan, doppio colpo in difesa: la strategia di Moncada e Ibra

Idee chiare in casa Milan sul mercato. I rossoneri sono pronti a mettere a segno diversi colpi per puntellare la rosa a disposizione del nuovo allenatore

Sarà un Milan diverso quello che proverà a strappare lo Scudetto all’Inter. Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic sono infatti a lavoro, con Giorgio Furlani, per regalare al nuovo allenatore Paulo Fonseca una squadra più forte. L’obiettivo principale è chiaramente il centravanti che possa prendere il posto di Olivier Giroud.

Joshua Zirkzee, nonostante le difficoltà riscontrate nel trovare l’accordo sulle commissioni, resta il nome in cima alla lista. I rossoneri, però, dovranno acquistare almeno altri tre titolari. Servirà il mediano e soprattutto due difensori. Soffermandoci proprio sul reparto arretrato, sono arrivate novità per quanto riguarda il centrale. E’ confermato, infatti, l’interesse del Diavolo, come anticipato da Sky, per Diogo Leite.  Al momento si tratta di un sondaggio, ma non sono escluse novità nei prossimi giorni. Il prezzo fatto dall’Union Berlino è di 18 milioni di euro, ma potrebbe esserci uno sconto.

Per quanto riguarda il centrale attenzione, però, anche ad altri profili. Alessandro Buongiorno – ieri c’è stato un incontro con il suo entourage – continua a piacere, ma i costi sono fino a questo momento proibitivi. Oggi sul difensore del Torino c’è soprattutto il Napoli, con Conte che lo vorrebbe a tutti i costi. Il Milan, senza l’uscita di uno dei centrali in rosa, difficilmente spenderà 45 milioni di euro. Si guarda così a giocatori dal cartellino più basso, come Lacroix del Wolfsburg e Brassier del Brest, mai spariti dalla lista della spesa di Moncada. Interesse vivo anche per Kiwior, ma solo al giusto prezzo.

Calciomercato Milan, priorità al terzino: è corsa a tre

Per quanto riguarda il reparto difensivo, la priorità rispetto al centrale è sicuramente, però, quella del terzino destro, con il Milan che vuole fare un salto di qualità .

Le posizioni di Davide Calabria e Alessandro Florenzi restano in bilico e l’acquisto di un esterno basso è davvero necessario. Così Moncada ha setacciato diverse piste, una porta all’Aston Villa, dove gioca Cash. Il polacco piace tanto, ma la valutazione di 30 milioni è considerata alta. Gli inglesi però hanno bisogno di vendere e questi giorni potrebbero essere decisivi. Sempre in Inghilterra attenzione ad Emerson Royal, che verrebbe di corsa a Milano, ma per il club rossonero non è una prima scelta, anche per via del passaporto da extracomunitario. La pista più percorribile e gradita resta così quella che farebbe riabbracciare Fonseca con Tiago Santos del Lille.