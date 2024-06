Lukaku torna a metà prezzo: la Juventus finanzia il colpo

Antonio Conte spinge per avere al Napoli Romelu Lukaku: il belga resta in cima alla lista delle priorità del nuovo allenatore azzurro

Ieri l’incontro per Di Lorenzo, con Antonio Conte che sta tentando in tutti i modi di convincere il capitano a restare al Napoli nel nuovo ciclo dei partenopei.

Insieme al neo allenatore erano presenti anche il Ds Manna e l’agente del difensore, che ha ribadito la volontà del nazionale italiano (impegnato nelle prossime settimane con l’Italia di Spalletti agli Europei in Germania) di chiudere la propria avventura con il club del patron De Laurentiis. Conte però non vuole alzare bandiera bianca e le parti si riaggiorneranno a fine mese per arrivare a una decisione definitiva. Su Di Lorenzo non è un mistero il pressing della Juventus dell’estimatore Giuntoli, con il giocatore che ha aperto alla destinazione bianconera.

Intreccio Napoli-Juventus: tesoretto Di Lorenzo per l’assalto a Lukaku

Di Lorenzo ha un contratto lungo fino al 2027 con opzione per un altro anno con il Napoli e il presidente De Laurentiis non lo lascerebbe partire per meno di 20 milioni di euro.

Situazione quindi sempre più bollente per il capitano dei partenopei, che in caso di permanenza al ‘Maradona’ potrebbe perdere anche la fascia da capitano. Se invece le strade tra il Napoli e Di Lorenzo dovessero separarsi, ecco che De Laurentiis e la dirigenza azzurra potrebbero utilizzare il tesoretto per finanziare il colpo Lukaku. Il centravanti belga ex Roma è in cima alla lista delle priorità del mentore Conte, che spinge per riaverlo ancora una volta alle proprie dipendenze in Italia dopo la vincente esperienza all’Inter. Il Chelsea pretende i 43 milioni di euro della clausola rescissoria per dare il via libera per ‘Big Rom’, mentre il Napoli lavora per abbassare sensibilmente il prezzo e chiudere l’affare a metà prezzo.

Praticamente il tesoretto ricavato dalla possibile cessione alla Juve di Di Lorenzo: affare certamente complicato a queste condizioni, però Antonio Conte non è disposto a mollare per riavere il ‘suo’ Lukaku.